Francesco Totti | clamorosa riapertura | “Vorrei parlargli”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo un anno decisamente travagliato,ha ammesso un suo profondo desiderio. È inaspettato: torna indietro Calciatore il cui talento è rimasto impresso nelle menti di tutti gli appassionati di questo sport,ha segnato la storia della Roma. La sua carriera calcistica è iniziata proprio in quella società, nei settori giovanili, e lì si è sviluppata, è cresciuta e si è conclusa: quella trae la Roma è stata in assoluto una lunga storia d’amore.(www.periodicoitaliano.it)Come in tutte le storie d’amore, e come per altro è accaduto anche nel suo matrimonio, non sempre le cose sono rose e fiori. Incomprensioni, litigi e discussioni sono infatti all’ordine del giorno e l’ex capitano non l’ha mai nascosto. ...

Con queste parole, e una foto su Instagram in bianco e nero che li ritrae assieme,esprime il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic. Fu proprio il campione serbo che suggerì all'...... il 2022 entrerebbe a buon diritto nella piccola storia del gossip italiano come l'anno nero delle coppie vip, da Michelle Hunziker e T omaso Trussardi ae Ilary Blasi . "Io e ...Il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic corre veloce sui social. Ex compagni in campo, calciatori del passato e del presente: tutti si sono precipitati a fare un ultimo saluto a un combattente.Spesso nel mirino del gossip per via della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha un nuovo amore. La conduttrice è stata paparazzata ...