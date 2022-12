Fotografia | memoria e storie di viaggi contro la cecità | bisogna imparare il ‘mestiere di vedere’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ci sono notizie che ti lavorano dentro, lentamente. Non quelle su guerre, regine, delitti e catastrofi, ma piccoleche a volte affiorano magicamente nel mare tumultuoso delle breaking news. Sono vicende umane intime e individuali ritenute comunque “notiziabili” (un termine orrendo) che, per qualche ragione, ci si appiccicano addosso con la loro intrinseca potenza. Dunque si ripresenta di continuo alla mia mente, in maniera quasi ossessiva e ingovernabile, una vicenda riportata da alcuni giornali qualche settimana fa: c’è in Canada un coppia che ha tre bambini, tutti affetti da una malattia (la retinite pigmentosa) che inesorabilmente li porterà a diventare ciechi. Questi genitori hanno così deciso di portarli, per un intero anno, a fare un lungoo intorno al mondo per fargli vedere – ora che ancora possono – il maggior numero possibile di ...