FOTO – Gesto d’amore dei tifosi del Napoli per Mihajilovic | striscione in città per Sinisa

(Di sabato 17 dicembre 2022) La morte diMihajlovic ha devastato tutti gli appassionati di calcio e non solo. L’ex allenatore del Bologna, che combatteva dal 2019 con la leucemia, si è spento ieri all’età di 53 anni. Subito dopo la notizia data dalla famiglia sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Proprio per rendere omaggio all’ex calciatore e allenatore, nei pressi della zona Sanità aè apparso unofirmato dalla curva A che recita: “: campione, uomo vero, eterno lottatore… la curva A ti rende onore!”. Mihajlovic (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)Mihajlovic era diventato negli ultimi anni anche un simpatizzante del, sperando in uno scudetto degli azzurri. Lo scorso anno, dopo il ...

