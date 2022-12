Il Foglio

ha parlato della bellezza di avere tutti i continenti rappresentati agli ottavi di finale,... manco fossimo al Parlamento europeo, e chela cagate dei 16 gironi da tre squadre verrà ...Se partiamo dal presupposto che abbiamo due incensurati che "", ripeto "", hanno commesso ... -che dichiara il mondiale in Qatar "il migliore di sempre" è come Ibrahimovic che è ... Forse Infantino non avrà ragione, ma ha vinto Che la Coppa del mondo a dicembre sia brutta andatelo a raccontare agli argentini, che non vedevano l'ora... Intanto tutti pronti per la finale per il terzo posto. L’ultima ai Mondiali di Modric (non ...Chi tra Argentina e Francia vincerà la coppa non interessa a la Fifa che già esulta per i ricavi di questo Mondiale. La prossima volta ci saranno 48 nazionali e gireranno ancora più soldi per Infantin ...