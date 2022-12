Formazioni ufficiali Reggina-Bari | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ledi, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di. La squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria sette giorni fa e ora punta a dare continuità, ma di fronte c’è unreduce da un ottimo periodo. Un vero e proprio scontro ad alta quota all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, dove si affronteranno la seconda e terza della classe. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.