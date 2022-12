Fisioterapista Belgio | “Lukaku non era pronto per reggere fisicamente i 90 minuti al Mondiale”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ildel, Lieven Maesschlack, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Romeludurante il2022 in Qatar. Queste le sue parole a Sporza: “Il Ct Martinez è uno che ascolta lo staff medico e col quale discute di tutto. Nel caso di, ha avuto un peso anche il fatto che, per esempio, non giocasse da mesi. Sarebbe riuscito ad esserci per la Croazia, ma non avrebbe mai potuto giocare per 90Romelu non potevaun’intera partita, quindi bisognava fare una scelta: lasciarlo partire titolare o meno. Fargli giocare 45o 60, ma non di più”. SportFace.