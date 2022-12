Fiorentina – Monaco | i convocati viola

Viola News

Commenta per primo Questo pomeriggio ladi Vincenzo Italiano ha ospitato allo Stadio Franchi il, in quella che rappresenta la sesta amichevole di questo atipico dicembre. A differenza di quanto fatto nelle ultime uscite, ...Lapareggia 1 - 1 contro i francesi del(gol di Ranieri), stesso risultato per l'Inter contro il Betis. La Juve vince sul campo dell'Arsenal grazie a due autogol, Sassuolo battuto 2 ... Fiorentina-Monaco 1-1: al gol di Ranieri risponde Boadu Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ospitato allo Stadio Franchi il Monaco, in quella che rappresenta la sesta amichevole di questo atipico dicembre. A differenza di quanto fatto n ...Fiorentina opaca, nell'amichevole contro il Monaco, al Franchi, davanti a meno di 2mila spettatori. Finisce 1-1, ma balza agli occhi, di nuovo, l'incapacità di Jovic e Cabral di far gol. Nonostante gl ...