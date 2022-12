Fiorentina | Mandragora | ' Vogliamo subito partire forte in campionato' - Sport - Calcio - lanazione it

LA NAZIONE

Il centrocampista ha parlato al termine dell'amichevole col Monaco: 'E' stato un test impegnativo, ci stiamo preparando bene per il ritorno in ......1' unadisposta con il 4 - 2 - 3 - 1 con Terracciano in porta, difesa con da destra a sinistra Dodo, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi, coppia sulla linea formata da Bianco e, ... Fiorentina, Mandragora: "Vogliamo subito partire forte in campionato" Al termine di Fiorentina-Monaco, conclusa per 1-1, ha parlato ai media presenti al Franchi, tra cui FirenzeViola.it, Rolando Mandragora. Queste le sue dichiarazioni: “È stato un ...Il centrocampista ha parlato al termine dell'amichevole col Monaco: "E' stato un test impegnativo, ci stiamo preparando bene per il ritorno in campo" ...