Filiera del tabacco | Opta e Deltafina | grande soddisfazione

(Di sabato 17 dicembre 2022)per l'incontro tenutosi gli scorsi giorni tra, azienda leader nella trasformazione delin Europa, e, l'organizzazione che racchiude al suo interno tutte le cooperative agricole italiane che fornisconoa JTI Italia. L'appuntamento – che ha visto le parti incontrarsi per definire l'ulteriore incremento del prezzo di acquisto del raccolto 2022 - era atteso confiducia da parte diche, finora, ha mantenuto tutti gli impegni presi con i coltivatori in fase di contrattazione. L'accordo tra, relativamente al contratto di coltivazione per il 2022, era stato siglato nei mesi scorsi presso lo stabilimento produttivo di Ospedalicchio di ...

ilGiornale.it

...economici diretti quantificabili nell'1 percentoPIL italiano e traducibili in quasi 30 miliardi di euro di ricavi annui che producono valore e immettono benefici a più livelli della...A pesare sul settore è anche l'aumentocosto dei fertilizzanti, che in un anno è più che ... Senza dimenticare continua la Coldiretti che a migliorare il bilancio energetico dellaci sono ... Filiera del tabacco, accordo OPTA-Deltafina in un incontro che ... Deltafina e Opta hanno espresso fiducia e apprezzamento per l’accordo raggiunto. In campo diverse novità per sostenere una filiera messa a dura prova dai rincari dei costi dell’energia e delle materie ...Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, da sempre impegnato nel rispetto e nella difesa dell’ambiente, annuncia l’apertura di un impianto per il recupero del sale esausto e delle salamoie che sarà ...