FdI | Meloni “Questi 10 anni sono una scommessa vinta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “10di Fratelli d'Italiauna”. Lo dice il premier Giorgiain occasionedel decennale di Fdi a Roma. “Come voi sapete benissimo – aggiunge – quando noi abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato questa nazione”. Per“questo partito può vantare una straordinaria classe dirigente. Li ringrazio uno per uno, quel miracolo che abbiamo straordinariamente costruito è stato costruito da mille mani”.Il Presidente del Consiglio si dice molto soddisfatta della manovra “soprattutto alle condizioni date. Qualcuno avrebbe rimandato le scelte politiche al prossimo anno. Invece noi abbiamo presentato misure politiche”. Sottolinea che ...

