Fdi | Meloni | ' 10 anni fa nessuno avrebbe immaginato quello che stiamo vivendo'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Diecidi Fdi sono una scommessa vinta. Quando abbiamo fondato Fdipotuto immaginarecheoggi, molti scommettevano che Fdi non sarebbe riuscita a sopravvivere e forse anche noi delle volte siamo stati consapevoli di quanto fosse difficile". Così Giorgiaalla festa di Fdi. "Ricordo che scherzando usavo una frase di Gimli, il nano del Signore degli Anelli: 'certezza di morte, scarse possibilità: cosaaspettando?' Ecco noi siamo nati più o meno così ma facendo una scelta giusta che era una scommessa e cioè che tu potevi far politica privilegiandoche era giusto per le tue idee rispetto ache poteva essere utile per il tuo ...

18.35: in 10 anni scommessa vinta Oggi"può davvero diventare il grande partito conservatore italiano sul quale noi abbiamo lavorato. Il governo dimostra sia che una classe dirigente c'era,...Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di. "In Europa - aggiunge rivolto a- hai fatto tu più in 56 giorni ... FdI, La Russa al decennale: "Berlusconi ci chiese di restare nel Pdl ma era contento che andassimo via" La premier alla kermesse che celebra i primi dieci anni del suo partito: "Possiamo diventare il grande partito conservatore italiano per il quale abbiamo lavorato. Su di noi racconto irreale, il conse ...