Fantastica Sofia Goggia | vince a St Moritz con la mano fratturata

(Di sabato 17 dicembre 2022) Impresa di. La bergamasca ha trionfato oggi nella discesa di St.nonostante l'infortunio rimediato nella prova di venerdì, conclusa con il secondo posto alle spalle di Elena Curtoni. L'azzurra aveva riportato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo dellasinistra, causata da un forte impatto con un palo durante la prima discesa di St., chiusa al 2° posto.Subito operata a Milano, è stata rimessa in pista ed oggi ha compiuto un autentico capolavoro firmando il tempo di 1'28"85 e anticipando la slovena Ilka Stuhec (+0"43), con la tedesca Kira Weidle a completare il podio (+0"52). Per la 30enne azzurra è la ventesima vittoria nella Coppa del Mondo (la quindicesima in questa specialità) e il podio numero 44. Nona a scendere sulla pista di St. ...