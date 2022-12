EstraMoenia | convegno a Palazzo Gravina Prezioso | La rigenerazione urbana passa per sociale e cultura

(Di sabato 17 dicembre 2022) “intrecciata ale alla. Un’idea che intendiamo portare avanti con forza, mettendo insieme grandi personalità internazionali e uomini e donne dal forte impatto locale. Siamo sicuri si possano realizzare progetti scommettendo sui partenariati tra pubblico e privato, ma anche sul reperimento di fondi e sugli investimenti privati di gruppi importanti. Napoli non è seconda a nessun’altra città in Europa e nel Mediterraneo, ed è pronta ad accogliere grandi opere. Lo dimostrano progettualità come il recupero dell’Albergo dei Poveri, che sapranno collegarsi ad altri progetti e che dal centro rilanceranno la periferia degradata con lo sguardo puntato a occupazione, sviluppo, manifattura digitale e innovativa, già presente massicciamente tra l’altro nell’area orientale, come testimonia il ...

Riflettori accesi sulla città contemporanea. Domani al DIARC di Napoli (Palazzo Gravina, Aula Gioffredo, via Monteoliveto 3), dalle ore 09:30 è in programma il convegno "Società, arte e architettura per la città contemporanea", organizzato dall'associazione Est(ra)moenia del presidente Ambrogio Prezioso. Interverranno Carlos Moreno, urbanista franco-