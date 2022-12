Equitazione | FEI World Cup Dressage 2022-2023 | Fry vince la tappa di casa a Londra

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Charlotte Fry domina in lungo e in largo in quel di, città che ha ospitando questo fine settimana la quintadella FEICupdi, specialità. La padrona diinfatti, già vincitrice dello short Grand Prix, si è imposta con ampissimo margine anche nel freestyle ottenendo un punteggio al di sopra dei 90 punti. Fry, in sella a Glamourdale, ha letteralmente stregato la giuria e il pubblico diraccogliendo la bellezza di 90.955%, score figlio anche di un particolare riscontro nella sezione artistica. A oltre sei punti di distanza si è poi posizionato al secondo posto Gareth Hughes (su Classic Briolinca) che, con 84.590, ha regolato la tedesca Ingrid Klimke (su Franziskus FRH), terza con 83.170 davanti ad ...