Energia | Giorgetti | da primavera nuovo meccanismo per bollette

Adnkronos

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, all'iniziativa per i 10 anni di Fratelli d'Italia."Vogliamo dare una fascia protetta di consumo del 70 - 80% degli anni precedenti tutelato ...... allora si mette a rischio non solo il mercato delle'ma anche la trave fondante dell'Ue, il mercato unico', conclude. Parlando della manovra,sottolinea poi che 'su 20 paesi ... Caro Energia, Giorgetti: "Presto al via nuovo meccanismo su bollette" “La vera riforma delle pensioni è incentivare la natalità. Senza natalità che sostenga il sistema sul lungo termine ...(Adnkronos) – “Stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio e potrebbe esordine la prossima primavera”. Così Giancarlo Giorgetti ...