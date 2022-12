Emma Marrone | tragedia per la cantante | “Cambia tutto” | non ce la fa più Lo sfogo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 dicembre 2022)non ce la fa più e si sfoga coi suoi follower riguardo un dramma tremendo che l’ha colpita. I fan si sono stretti attorno alladimostrandoleil loro affetto e supporto, ma il dolore è davvero enorme. Da fuorisembra una “dura”, ma in fondo anche lei è molto emotiva e soffre come gli altri, se non di più. Lo dimostra una delle sue storie di Instagram recenti, in cui laappare piena di dolore, quasi al limite, a causa di una terribileche l’ha colpita. Laha condiviso un messaggio pieno di dolore ma anche carico di rabbia e delusione: purtroppo la ferita che l’ha segnata è ancora aperta e dolorosa, e ci vorrà del tempo prima che guarisca del ...