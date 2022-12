Emilia Romagna | l’ultima fortezza del Pd

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Con il ritiro del pesarese Matteo Ricci e in attesa che il triestino Gianni Cuperlo sciolga la riserva, si può dire che i tre candidati rimasti in corsa per la segreteria del Partito democratico – Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein – abbiano ben poco in comune. Non l’età (le rispettive date di nascita coprono un arco di circa vent’anni), non l’ambiente sociale di provenienza (dal proletariato di provincia del figlio di un camionista e di un’operaia alla borghesia cosmopolita di una giovane donna con tripla cittadinanza: italiana, svizzera e americana), non il curriculum, non il genere e fino a poco fa nemmeno il fatto di essere iscritti allo stesso partito (Schlein ha preso la tessera solo adesso, per potersi candidare). L’unica caratteristica che accomuna gli attuali candidati alla segreteria del Pd è che vengono dall’...