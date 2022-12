Emendamenti alla manovra | ecco cosa prevedono

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dal bonus per l'acquisto di case "green" alle nuove modifiche sugli extraprofitti, passando per l'accordo sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75: tuttele novità

Orizzonte Scuola

Roma, 17 dic. " "Il governo arriva con enorme ritardo con glisugli enti locali, ma dice no a tutte le loro richieste. Nessun emendamento proposto da ...dem in commissione Bilancio...I lavori sono ancora in corso in commissione BilancioCamera sul fascicolo degliche attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal . Ma intanto, salvo colpi di scena, i contorni della Legge di Bilancio sembrano ormai definiti nei loro ... Legge di bilancio, in arrivo pacchetto di emendamenti del Governo che saranno presentati fra sabato e domenica. Le ultime notizie I lavori sono ancora in corso in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo degli emendamenti alla manovra che attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal governo.Intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Superbonus, la proroga della Cilas al 110% fino al 31 dicembre entra fra gli emendamenti. Iva ridotta del 50% per chi acquista abitazioni in cl ...