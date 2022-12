Elezioni regionali nel Lazio | il centrodestra rimanda ancora la scelta del candidato

Movimento 5 Stelle

I primi regali del nuovo anno saranno le vittorie del centrodestra alle prossimein Lazio e Lombardia. Matteo Salvini non ha dubbi e, nel corso del suo intervento video alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, ha espresso l'auspicio che i 'primi doni ...Meloni: 'Lunedì annuncerò il candidato del centrodestra nel Lazio' L'indicazione del candidato per ledel Lazio "spetta a Fratelli d'Italia ma tengo molto al fatto che ci sia un ... Consultazione per le elezioni regionali in Lombardia: RISULTATI Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni al suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo a Roma per il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della ...I primi regali del nuovo anno saranno le vittorie del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Matteo Salvini non ha dubbi ...