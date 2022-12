Elezioni regionali in Lombardia | rinasce l’asse giallorosso Arriva l’ok della base M5s all’accordo con il centrosinistra per sostenere il dem Majorino

(Di sabato 17 dicembre 2022). E lo fa in, in vista delledel 12 e 13 febbraio 2023. Ladel M5s lombardo ha dato il proprio via liberacon ilperla candidatura al Pirellone del Partito Democratico, Pierfrancesco. Alla votazione online sulla piattaforma Skyvote hanno partecipato 4866 iscritti al Movimento 5 Stelle, che con 3.078 voti favorevoli e 1.788 contrati hanno dunque deciso di far partecoalizione con le forze die liste civiche a sostegno dell’attuale eurodeputato del Pd., nei giorni scorsi, dopo settimane di incontri con i ...

'Di fronte alla deriva sovranista della destra e al 'quasi' matrimonio tra Pd e 5 Stelle, agli elettori lombardi dico che l'unica strada percorribile in vista delle prossimee' ..."Abbiamo la possibilità di vincere una grande sfida, una sfida politica, quella delle, che non sono soloperché io mi auguro e spero che potranno dare una scossa al sistema politico nazionale . Abbiamo la possibilità di farlo". Letizia Moratti ha ... Elezioni regionali, Letizia Moratti: "La Lombardia non cresce da 10 anni, per me c'è solo la vittoria" Sì all’ alleanza con il centrosinistra alle elezioni regionali delle Lombardia: è questo l’esito della consultazione on line lanciata dal Movimento 5 Stelle, che si è chiusa alle 22 sulla piattaforma ...Gli iscritti residenti in Lombardia del Movimento 5 stelle approvano l’alleanza con il Pd alle prossime elezioni regionali. I 5 stelle, pertanto, si troveranno in coalizione con il Partito democratico ...