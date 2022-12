È morto Mario Sconcerti | ex direttore del Corriere dello Sport e opinionista Sky e poi Rai

(Di sabato 17 dicembre 2022) È, celebre giornalistaivo ed exdele del Secolo XIX, oltre che a lungoper Sky prima e Rai poi, ma anche exgenerale della Fiorentina È. Il celebre giornalistaivo aveva 74 anni ed era in ospedale da alcuni giorni; sarebbe dovuto uscirne dopodomani, poi l’improvviso peggioramento. Nato a Firenze nel 1948,iniziò la sua carriera nel, dove rimase tanti anni prima a Firenze, poi a Milano e infine a Roma. Passò poi a Repubblica nel 1978, divenne ...

Più di ogni altra cosa, ci lascia un personaggio che, con il suo modo personalissimo di approcciare la realtà e lo sport, ha scritto pagine importanti della narrazione e dell'analisi sportiva in ...ROMA - E'all'età di 74 anni il giornalistaSconcerti. A darne notizia il Corriere della Sera, di cui era editorialista. Sconcerti era ricoverato da qualche giorno per accertamenti di routine: "Fino ... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il cordoglio della Fiorentina, dei cui colori era appassionato tifoso. Tutte le squadre gli dedicano un pensiero ...