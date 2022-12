È morto Mario Sconcerti | addio allo storico giornalista sportivo | aveva 74 anni

(Di sabato 17 dicembre 2022) Èed ex direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Si è spento improvvisamente a 74. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale ...

Sconcerti, storico giornalista sportivo ed ex direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Si è spento improvvisamente a 74 anni. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale per ...Giornalismo in lutto per la morte di Sconcerti. Nato, a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni e ha avuto un improvviso peggioramento. Cresciuto nel mondo dello sport grazie al padre Adriano procuratore di boxe, era ...