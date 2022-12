È morto il giornalista Mario Sconcerti | addio alla firma del calcio e dello sport del ' Corriere della Sera'

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa a 74 anni di Mario Sconcerti. A darne notizia il 'Corriere della Sera', di cui era editorialista. Sconcerti era ricoverato da qualche giorno per ...ilsportivo Mario Sconcerti . Aveva 74 anni. A dare la notizia Il Corriere della Sera , il quotidiano per il quale tutt'oggi Sconcerti scriveva. Da alcuni giorni ilera ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di una delle sue penne più apprezzate: Mario Sconcerti è morto a 74 anni ...