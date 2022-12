Due giovani morti in un incidente stradale a Brindisi. altri 4 feriti

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - È di duee 4il bilancio di unavvenuto stasera sulla provinciale San Pietro Vernotico eall'altezza dello svincolo per Tuturano. Dei quattro, due sono molto gravi. Tre, invece, le auto coinvolte. Le vittime sono il 32enne ghanese Augustine Kwadwo Kona e il 18enne Luigi Raffaele Marangio di San Pietro Vernotico. Le loro vetture si sono scontrate in modo frontale. Nell'auto condotta da quest'utimo erano in 5 (tuttie tra questi i due in condizioni gravi), mentre su quella con alla guida il ghanese erano in 3, tutti connazionali della vittima. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco dicon Polizia locale di San Pietro Vernotico e i team di soccorso del 118. Il pm ha disposto il ...

La Repubblica

... per Sanremo, ha optato per un look in pelle: pantaloni con frange e un top scoperto. Un po'... Naturalmente ha annunciato il nome della sua canzone a Sanremo:. Da lei c'è da aspettarsi ...... che studia da cinque anni, Noor si presenta a Sanremocon Tua Amelie , "una lettera a me ... La mia playlist sembra fatta dapersone diverse". Studentessa di liceo classico, lo scorso anno è ... Auto contro furgone a Somma vesuviana, morti due giovani Le vittime sono un ghanese di 32 anni e un 18enne di san Pietro Vernotico. Le auto hanno avuto uno scontro frontale. Due passeggeri sono gravi ...Ultimo canterà "Alba"; Tananai porterà sul palco dell'Ariston "Tango". Anna Oxa tornerà al Festival per la quindicesima volta cantando "Sali (canto dell'anima)". Uno dei big più attesi è sicuramente L ...