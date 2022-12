Domenica si chiude il Mondiale Poco male | torna subito la Premier

(Di sabato 17 dicembre 2022) Chiedere a Infantino come è andato ilè come chiedere a me se mi piace la birra, come da contratto il più capelluto che simpatico presidente della Fifa ha detto ieri che quella in Qatar è stata “la miglior Coppa del mondo di sempre”. Infantino ha parlato della bellezza di avere tutti i continenti rappresentati agli ottavi di finale, dell’arbitro donna che “ha fatto molto bene”, ha persino capito come funziona il fuorigioco, di “un’atmosfera gioiosa… persone che si incontrano, magari dimenticando alcuni dei loro problemi” e di altre simili amenità. Ha snocciolato i numeri dei soldi entrati in questo, e con le pupille a forma di dollaro ha detto che nella terra del soccer ne gireranno ancora di più, manco fossimo al Parlamento europeo, e che forse la cagate dei 16 gironi da tre squadre verrà accantonata. Soprattutto, però, ha annunciato ...

Rietinvetrina

il posticipo Perugia - Venezia . Ricordiamo che tutti gli incontri verranno trasmesso da ... Allenatore: Mignani18 dicembre 14.00 Cittadella - Südtirol CITTADELLA (4 - 3 - 1 - 2): ...Pizi" di Palmi , sicon un bilancio davvero lusinghiero. La competizione, rivolta agli ... ha salutato i giovani "ospiti" la Dirigente scolastica del "Pizi", prof.ssa MariaMallamaci, ... Domenica la RSR chiude il suo anno a Senigallia. Dell’Agnello ... Chi tra Argentina e Francia vincerà la coppa non interessa a la Fifa che già esulta per i ricavi di questo Mondiale. La prossima volta ci saranno 48 nazionali e gireranno ancora più soldi per Infantin ...Domenica 18 in campo per chiudere la fase ascendente della Regular Season. Nel girone A cinque squadre in lotta per il sesto posto. Nel B, già definite le prime sei, si lotta per conquistare le miglio ...