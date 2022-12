Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano (domenica alle 17) Ettore Messina a una vittoria da Alberto Bucci a quota 432 nella storia della Serie A

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo il k.o. di Napoli e lacontro Amburgo in Eurocup, laospita l’EA7, che viene dal largo successo di Reggio Emilia e dal doppio turno di Eurolega con il ritorno allacontinentale sul parquetStella Rossa. Dove vederla:18 dicembre 2022 ore 17.00, Eleven Sports Arbitri: Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni, Alessandro Nicolini I PRECEDENTI Sono 35 le gare già giocate tra Trento e, tra cui spicca la finale Scudettostagione 2017/18 conquistata dall’Olimpia per 4-2. Nel bilancio totale dei precedenti, l’Olimpia è avanti 24-11, così come per le sfide disputate in terra trentina ...