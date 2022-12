Dl rave | manifestazioni da Roma a Bologna contro il decreto - Cronaca - quotidiano net

il Resto del Carlino

Evento non autorizzato a Caracalla contro il divieto di organizzare party con più di 50 persone. In migliaia a Bologna per la protesta 'Smash repression'. Cortei anche a Torino, Napoli e ...anche a Torino, Napoli e Bologna In contemporanea altrecontro il decreto antistanno avendo luogo da Nord a Sud dell'Italia. A Torino, per esempio, una parata ... Street rave parade oggi a Bologna, il Comune: "Possibili disagi" Un picnic libero, collettivo e autogestito alle Terme di Caracalla per protestare contro il decreto antirave. Dopo un paio d'ore, verso le 15, la polizia ha circondato i partecipanti e ha impedito l ...