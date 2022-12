Djokovic su Mihajlovic | «Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport in Serbia»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Novak, noto tennista, ha parlato della scomparsa di Sinisaavvenuta nella giornata di ieri Novak, noto tennista, ha parlato della scomparsa di Sinisasul proprio profilo Instagram. PAROLE – «Riposa in pace caro Sinisa. Condoglianze alla famigliaperche haiper loin, oltre che in Italia. Il tuo marchio è indelebile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attraverso un post sul suo profilo Instagram , Novakha voluto ricordare il suo connazionale e amico Sinisa, scomparso all'età di 53 anni.