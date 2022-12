Corriere dello Sport

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del ......dovevano lasciare meno tracce possibili e quindi passare attraverso la collaborazionedei ...con la Ferraro all'organizzazione del Convegno Onu sul Crimine organizzato tenutosi anel ... Diretta Napoli-Villarreal ore 20.30: LIVE la partita di oggi Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Napoli-Villarreal in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 17 Dicembre ...(Qui la lista completa con i convocati). Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Villarreal. Alle 20:30 ci sarà la terza partita amichevole degli azzurri che ...