“Demolizione insensata | ecco cosa farò” La mossa di Sgarbi che terrorizza Inter e Milan

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladello stadio di San Siro è “”. Il nuovo allestimento della Pietà Rondanini di Michelangelo al Castello Sforzesco “una volgare mancanza di rispetto di un capolavoro”. Il ponte di cristallo previsto per collegare il Museo del Novecento di piazza Duomo con il suo futuro raddoppio “un atto di violenza ingiustificato”. Vittorioshow in un'vista a La Repubblica sui temi caldi dell'attualità culturale. Nel suovento il sottosegretario alla Cultura va in particolare contro il progetto disullo stadio Meazza: “Stiamo preparando un vincolo per tutelare il monumento. L'iter è già partito, a breve lo firmerà il direttore generale del ministero. Da Berlusconi a Salvini, fino a Milly Moratti, ao non c'è ...