Della Vedova | Scontro su Mes pericolosissimo per l' Italia

la Repubblica

... ma viceversa lui nel 1221 fonda l'ordine dei "Fratelli e SorellePenitenza" per quei laici ... rimastae dopo la morte del santo, lasciò il potere al figlio Giovanni. Francesco fu ...: "Più Europa convintamente a sostegno di D'Amato" "Più Europa è una componente importantecoalizione che il prossimo 12 febbraio sfiderà in questa Regione la destra. Sono convinto ... TikTok, cresce il timore per la privacy. Della Vedova: “Anche l’Europa se ne occupi” Previsti nel cartellone 5 spettacoli, protagonisti Cesare Bocci, Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia, Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere e molti altri ancora di Redazione Sassoferrato, 17 dicembre 202 ...Niente confronto sulla giustizia tra Marco Travaglio e Carlo Nordio sul palco della festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. Il ministro della Giustizia infatti ha dato forfait proprio all’ultimo (sa ...