Decennale di FdI | Urso | “Di sfida in sfida Tra 20 mesi porteremo la destra al governo d’Europa”

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Il nostro obiettivo è fare non solo del nostro Mezzogiorno, ma di tutta l’Italia, l’hub energetico. Per 30 anni l’Europa si è rifornita di energia da Russia, Norv e Nord-est. E meno male che noi abbiamo fatto il Tap e che i 5 stelle non sono riusciti a impedirne la realizzazione. Ma ora noi possiamo diventare non più paese destinatario di energia ma produttore. Per rifornire anche la Germania, cambiando gli asset europei”. Così Adolfoospite della festa deldi Fratelli d’Italia a piazza del Popolo a Roma. Riflettori puntati sulla prima manovra delMeloni e non solo. Proprio mentre nella Capitale la sinistra sfila in corteo contro la Finanziaria. Insieme al ministro delle Imprese e del made in Italy anche il ministro Raffaele Fitto e il viceministro all’Economia Maurizio Leo ...

Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo video messaggio di saluto alla festa per ildi. "Neppure la diversa valutazione sul sostegno a un governo, come è ...... dice la premier Giorgia Meloni durante la festa per ildel suo partito Fratelli d'Italia. Una scommessa vinta "perché come voi sapete benissimo quando noi abbiamo dato vita atutti ... Pupi Avati al decennale di FdI: "Io né di destra né di sinistra. Meloni Mi commuove" "I primi doni sotto l'albero in vista del 2023 sono due vittorie in Lazio e in Lombardia". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il ...ROMA – “Questa è una festa che guarda al futuro e dove possiamo tirare le somme di quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto per non dimenticarci da dove veniamo, perché il governo è se ...