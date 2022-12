De Longis sul commissariamento Pd | “Sconcertato dalla decisione del segretario nazionale”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSulla vicenda deldella federazione sannita del Pd si invia una nota stampa a firma di Raffaele De, consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico. “In merito alladelLetta di procedere aldella Federazione Provinciale del PD con la nomina a Commissario del consigliere regionale Erasmo Mortaruolo vorrei, forse pleonasticamente data la ingente messe di reazioni da parte di iscritti locali, tutte del medesimo tenore (sconcerto, indignazione, rabbia, non comprensione del gesto), unire la mia voce al coro unanime di condanna di tale provvedimento con cui ancora una volta vengono mortificate le volontà del territorio, come già accaduto in occasione delle candidature alle elezioni ...

