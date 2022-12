“Dateli a lui!” | palo allucinante per Rkomi | Dopo la vittoria scatta la doccia fredda

(Di sabato 17 dicembre 2022)le considerazioni su Beatrice Quinta riceve un feedback piuttosto deludente: la cantante gli ha rifilato un 2 di picche clamoroso. Grazie alla finale del noto talent targato “X-Factor”, il giudiceha avuto ampio motivo di soddisfazione.(fonte youtube)Il suo duo di talenti Santi Francesi, infatti, ha trionfato di fronte al pubblico del talent, e a gennaio esordirà nel primo tour di stampo nazionale. Il cantante, inoltre, è reduce da un presunto flirt con la provocante Beatrice Quinta, anch’essa finalista a fianco del suo mentore D’Argen D’Amico. Interrogato direttamente circa i suoi sentimenti, il giudice ha però nicchiato ulteriori pettegolezzi.ha infatti tergiversato: “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non ...

Vanity Fair Italia

...in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con. Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra e se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo,a ...' Tutti avrebbero pensato che sarei passata solo perché avevo una storia con', ha affermato la ... 'Se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo ,a Dargen D'Amico '. Beatrice Quinta: «Rkomi Voglio essere seguita come artista, non perché mi vuole scopare o meno» Venerdì 15 dicembre Carlo III compie i suoi primi 100 giorni da re. Dopo avere aspettato 74 anni prima di salire al trono, il nuovo monarca si è trovato a dover affrontare non pochi ...Venerdì 15 dicembre Carlo III compie i suoi primi 100 giorni da re. Dopo avere aspettato 74 anni prima di salire al trono, il nuovo monarca si è trovato a dover ...