Dalla bag griffata alla party shoe | dall’intimo deluxe allo champagne per festeggiare insieme

Leggi su amica

(Di sabato 17 dicembre 2022) Pensare ai regali di Natale per le amiche è un vero piacere. Perché è un po’ pensare ai regali che vorremmo fare anche a noi stesse. Ovvero a quei piccoli lussi che regalano un brivido ogni volta che si apre un pacco. La moda è forse l’universo più amato e desiderato quando si parla di doni da trovare e far trovare sotto l’albero. Anche il design può dare qualche spunto interessante. Ma l’elemento che non può proprio mancare in un regalo tra amiche è il divertimento. Ogni pensiero deve essere fatto con l’intenzione di usarlo per creare altri ricordi felici. Preferibilmente. Regali di Natale per le amiche: la nuovaCollection di Valentino Garavani punta su colori vibranti e superfici sparkling. Modatesta ai piedi Parlando di moda la scelta in fatto di regali di Natale per le amiche è quasi ...