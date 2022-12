Dalic Croazia “Un bronzo che brilla d’oro»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato al termine della finalina terzo-quarto posto del Mondiale Il Commissario Tecnico dellaZlatkoha parlato a HRT al termine di-Marocco: «Questo medaglia diha un bagliore dorato. È stata una partita difficile, questa è una medaglia per tutto il popolo croato, per tutti coloro che ci sostengono. Abbiamo vinto due medaglie in due Mondiali». Quindi ha proseguito: «Pochi se lo aspettavano. Complimenti ai ragazzi, hanno lavorato sodo e giocato per arrivare a questo risultato. Sapevamo che il Marocco avrebbe avuto problemi sulla loro fascia destra. Ziyech non è riuscito a seguire Periši? e Orsic gli ha creato un sacco di problemi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Zlatko non rischia l'acciaccato Brozovic sostituito da Majer e passa al 3 - 5 - 2. In ... Al 7' la passa in vantaggio. Punizione di Lovro Majer , spizzata di Perisic per il colpo di ... Gvaridol e Orsic permettono alla banda di vincere la finalina 3°/4° posto contro il Marocco. Modric chiude la sua carriera in nazionale con un terzo posto, dopo il secondo di Russia ... Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande ...