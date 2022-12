Dal Covid non si guarisce per legge | così il governo Meloni sottostima il contagio

Leggi su tpi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Seicentottantasei decessi in sette giorni, 221.154 nuovi casi positivi su 1.256.722 tamponi, tasso di positività al 17,6 per cento. Sono i dati che raccontano l’andamento della pandemia da-19 in Italia contenuti nel bollettino settimanale dell’8 dicembre scorso, l’ultimo disponibile sul portale del Ministero della Salute mentre scriviamo. A partire dal 28 ottobre, infatti, tre giorni dopo il voto di fiducia ottenuto in Senato, il nuovo esecutivo guidato da Giorgiaha disposto che il report di sorveglianza sul virus venisse pubblicato su base settimanale e non più giornaliera, in linea con le promesse fatte in campagna elettorale e ribadite nel suo discorso d’insediamento: «Non replicheremo il modello del precedente», ha detto la premier nel discorso programmatico alla Camere. Un modello che nella fase più acuta ...