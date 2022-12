Da Twitter – Radja Nainggolan sarà disponibile sul mercato a gennaio poiché si separerà…

(Di sabato 17 dicembre 2022)sulsi separerà dal Royal Antwerp dopo sei mesi. #trasferimenti “Sono troppo vecchio per firmare nuovamente con l’AS Roma, ma sono aperto a provare una nuova esperienza”, ha aggiunto. pic..com/J9sCk7BfCh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 dicembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

L'Unione Sarda.it

Così Dino: "Sono molto emozionato di essere qui, perché Pesaro è stata ed è una piazza ... e su Facebook (NBA Italia),(@NBAItalia) e Instagram (@NBAEurope). Inoltre, i fan possono ......primoNainggolan non ha mai dimenticato la Roma e i tifosi non hanno mai scordato lui. Il giocatore belga è ancora legato ai colori giallorossi e la sua nuova immagine del profilo sulo ... Anversa: Nainggolan fuori rosa, sorpreso a fumare in panchina