Croazia-Marocco | programma e telecronisti Rai finale terzo posto Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ile isulla Rai dideidi. Non c’è troppa delusione per queste due squadre, decisamente le sorprese di questa edizione, ma laera lì a un passo e non è stata raggiunta. C’è comunque la possibilità di raggiungere il podio, sarebbe il secondo di fila per gli slavi, per i nordafricani sarebbe un risultato incredibile. Appuntamento alle ore 16 di sabato 17 dicembre, chi la spunterà?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. SportFace.

Corriere della Sera

17: 04Al Khalifa International Stadium il match valido per la finale terzo e quarto posto del Mondiale tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Khalifa International Stadium va in scena il match per la finale terzo e quarto posto del Mondiale in Qatar trae ... I Mondiali in Qatar in diretta | Croazia-Marocco live 2-1 Orsic palo-gol! Neanche il tempo di godersi il vantaggio per la Croazia di Dalic che il Marocco conquista il pareggio al 9' con Dari ...Il centrocampista in panchina contro il Marocco, poi un po' di vacanze: i nerazzurri rassicurati sulle condizioni ...