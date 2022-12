Croazia-Marocco | le pagelle di CM | Orsic fa il Del Piero | infinito Perisic Stavolta Amrabat stecca

IL GOL DI DARI 1 - 1 IL GOL DI ORSIC 2 - 12 - 1: la partita La partita si apre subito con il botto nei primi 10' : al 7' lasi porta in vantaggio con Gvardiol dopo un assist pazzesco di Perisic e al 9' risponde ...(Adnkronos) - La Croazia batte il Marocco per 2-1 nella finale per il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022. Gvardiol sblocca il risultato all'8', il Marocco pareggia immediatamente con Dari. Nel ...Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande Marocco, capace di scrivere la propria storia e di tutta l ...