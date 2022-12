Croazia-Marocco | il record di Amrabat | sempre in campo ai Mondiali

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unche, anche grazie al rendimento e ai risultati del suo, lo rende uno dei protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar. Sofyanha giocato ogni minuto disponibile di tutte le partite del torneo: le tre del girone eliminatorio, gli ottavi, i quarti, la semifinale e la finale per il terzo posto. Classe 1996, gioca in Italia, con la Fiorentina. In nazionale, fino a oggi, 45 presenze senza gol per il centrocampista centrale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.