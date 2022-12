Croazia Marocco | i rimpianti di En-Nesyri

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’attaccante del Siviglia e ora al Mondiale con il, En-, avrà qualche rimpianto nella finalina giocata contro laEn-ha disputato un grande Mondiale, con il gol pesantissimo che ha deciso-Portogallo e ha permesso alla squadra di Regragui di essere la prima africana in una semifinale. Stavolta, però, nella finalina di consolazione, isono delsono tutti per lui. Perché En-ha avuto 3 occasioni importanti perché maturasse un risultato diverso. 1) Nel primo tempo, sull’1-1, ha bucato il colpo di testa a porta vuota non sfruttando la più bella combinazione della gara, effettuata tra Ziyech e Hakimi.2) Nella ripresa En-si è trovato un pallone a pochi passi dalla porta, ...

RaiNews

Ilspinge ma lachiude bene, sia con Gvardiol , ancora sugli scudi che col portiere Livakovic , perfetto su En Nesyri . Ma è stanco iltra infortuni e la cavalcata che l'ha ..." Laha disputato un grande Mondiale, è arrivata terza senza avere a disposizione una punta ... vinta dai ragazzi di Dalic 2 - 1 contro ilcon gol dello stesso difensore del Lipsia e di ... Mondiali, Croazia-Marocco 2-1. La squadra di Dalic è terza. Leoni dell'Atlante fuori dal podio - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) Terzo gradino del podio, come ai mondiali del 1998. Che si aggiunge al secondo di quattro anni fa nella finale persa contro la Francia in Russia.L'ex esterno dell'Inter si è prodotto nel "gesto delle manette" al termine della finale per il 3° posto per contestare la direzione di Abdulrahman Al Jassim ...