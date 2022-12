Croazia Marocco 2-1 | la nazionale di Dalic conclude il Mondiale al terzo posto

(Di sabato 17 dicembre 2022) Al Khalifa International Stadium il match valido per la finalee quartodeltra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Khalifa International Stadium va in scena il match per la finalee quartodelin Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

17:44Dalic e Regragui, ct di© LaPresseDa un lato i biancorossi 'Focosi' di Zlatko Dalic - privi dell'interista Brozovic acciaccato - sono arrivati a questo appuntamento dopo aver ...Finale di consolazione, l'attaccante dell'Hoffenheim costretto ad abbandonare il campo. Lacrime forse non solo per il dolore, ma anche per la tensione della partita ...Biancorossi subito al 7' avanti con un rete di testa di Gvardiol. Il Marocco a sorpresa pareggia dopo 2' con Dari, ma al 42' un gran gol di Orsic riporta a i croati in vantaggio ...