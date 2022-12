Croazia-Marocco 2-1 | croati terzi Domenica la finale Argentina-Francia

(Di sabato 17 dicembre 2022) A distanza di quattro anni laresta sul podio mondiale anche se scende di un gradino: 2-1 ale terzo posto dietroche si contenderanno domani (ore 16) il titolo mondiale. A decidere Orsic che al 42' rompe l'equilibrio determinato dai gol di Gvardiol al 7' e Dari al 9'. Pronti via ed arriva subito il botta e risposta: al 7'eseguiscono alla perfezione uno schema da calcio di punizione e trovano il vantaggio: finta sulla battuta e lancio in avanti di Modric per Perisic che fa la sponda di testa e trova, sempre di testa, la conclusione vincente di Gvardiol.Passano due minuti ed arriva il pareggio delsempre da calcio piazzato: Ziyech crossa a rientrare verso il centro, Majer alza la traiettoria e il suo diventa un assist per il colpo di ...

Gvaridol e Orsic permettono alla banda di Dalic di vincere la finalina 3°/4° posto contro il. Modric chiude la sua carriera in nazionale con un terzo posto, dopo il secondo di Russia ... FINALE Croazia-Marocco 2-1: gol di Gvardiol, Dari e Orsic | Diretta Mondiali