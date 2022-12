Croazia-Marocco 2-1 | Bounou | “Grande partita | complimenti a tutti”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il portiere del, Yassine, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine della finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali 2022 in Qatar: “Volevamo la vittoria, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto comunque unae per questo faccio iai miei compagni., ovviamente, anche allaper il terzo posto“. L’estremo difensore in forza al Siviglia ha poi aggiunto: “Recuperare dopo la semifinale contro la Francia non è stato facile, ma avevamo un intero popolo insieme a noi. Siamo molto felici del Mondiale che abbiamo disputato“. SportFace.

