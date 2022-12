Croazia ancora sul podio | Modric saluta bene i Mondiali Il Marocco chiude tra gli applausi

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) La statistiche sono fatte per essere confermate: per l’undicesima volta di fila un’europea sale sul gradino più basso delaiuna volta la finalina non sioltre il 90?. Launa volta nell’albo d’oro della coppa del mondo, in Russia con una sconfitta nella finale che conta, in Qatar con una vittoria nella finale dei battuti. Che in realtà, era un meritato premio per le due squadre che hanno fatto meglio di tutte, eccetto le due superpotenze Francia e Argentina che sono meritatamente in finale e domani si giocheranno la terza coppa in bacheca. E’ 2-1 contro unche insieme proprio agli slavi costituisce la grande sorpresa, arrivata a fari spenti e tra tante perplessità, e incredibilmente capace di giocare sette ...