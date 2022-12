Cristiano Ronaldo chiede nuovamente di accedere agli atti dell’inchiesta Juve per trovare la “carta segreta” In gioco circa 20 milioni di euro

(Di sabato 17 dicembre 2022) CR7 torna all’attacco del club bianconero. Dopo il rigetto della sua prima richiesta disul presunto falso in bilancio dellantus,ha richiestodi poterd’inchiesta in corso contro il club bianconero, nella speranza di poter arrivare alla presunta «» che «non si sarebbe dovuta» e lo riguarderebbe. Si riaccende dunque la speranza del fuoriclasse portoghese di riuscire a recuperare i 20diche ha richiesto alla, dopo aver indossato la ma bianconera dal 2018 al ...

ha ottenuto il via libera. Dopo l'ok della Procura potrà vedere, attraverso i suoi avvocati, le carte dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. LA DOMANDA - La prima domanda, ...Antonio Valencia criticaper il suo turbolento addio al Manchester United: le parole dell'ex calciatore Antonio Valencia, in un'intervista a The Athletic, ha così parlato della separazione tra... Cristiano Ronaldo a capo di un clan nello spogliatoio del Portogallo: stanati gli 8 nomi Antonio Valencia ha commentato l'intervista di Ronaldo: pur considerando imbarazzante l'intervento, augura il meglio all'ex Juventus ...Seconda richiesta di Cristiano Ronaldo per accedere agli atti dell'inchiesta. Il nodo della "carta segreta" da 20 milioni di stipendi arretrati.