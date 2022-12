Cristiano Ronaldo a Madrid | sui social sfugge un clamoroso indizio

C'è ancora tanta incertezza sul futuro di, eliminato ai quarti di finale del Mondiale con il suo Portogallo e attualmente senza squadra dopo la separazione dallo United . In attesa di prendere la delicata decisione sul suo ...1 A Sky Sports UK , Patrice Evra si è dichiarato non sorpreso di un possibile ritiro di: 'Non so sesi ritirerà, anche perché, alcune volte quando hai tutte queste critiche, specialmente alla fine della tua carriera, tu sei lì tipo 'okay, è il momento di ...L'ultimo video su TikTok dell'account ufficiale dei Blancos contiene un incredibile dettaglio, notato dai fan: ecco di cosa si tratta ...Cristiano Ronaldo chiede alla Procura di avere accesso agli atti dell'inchiesta sulla Juventus, con l'obiettivo di ottenere i 19,9 milioni di euro che dovrebbe ...