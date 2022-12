Cozzolino? Ricordo che sulla Russia Paolo Mieli devasta il Pd | Video

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il Pd ha sospeso l'europarlamentare Andrea. Pur non risultando attualmente indagato, i dem hanno deciso di sospenderlo dato che il suo nome è saltato fuori all'interno dello scandalo del Qatargate. “Il provvedimento mira a tutelare l'immagine del Pd - si legge nella nota ufficiale - e a consentire all'onorevolela più ampia difesa delle proprie posizioni”. Intervenuto a Tagadà, su La7,ha fatto notare che“si era auto-sospeso come tutti, come Soumahoro. Questo rito dell'auto-sospensione io non lo capisco perché non comporta nulla, solo che la gente se ne sta a casa per un po' di giorni. Vorrei ricordare che il partito socialista greco ha buttato fuori quella signora coinvolta nello scandalo non appena sono uscite le prime cose: non ha aspettato di ...

La Stampa

I componenti hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andreadall'albo degli ... "Discutevamo solo di questioni istituzionali finché è rimasto in carica:ad esempio le ...Discutevamo solo di questioni istituzionali finché è rimasto in carica:ad esempio le ... Benifei dice di avere fiducia ine non pensa che Alessandra Moretti possa essere coinvolta "... Andrea Cozzolino: “Il viaggio in Marocco Non ricordo. Io nel frullatore solo per un sospetto” Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Si è riunita oggi, in via telematica, la commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico. I componenti hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall’albo degli iscrit ...