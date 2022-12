Covid | i danneggiati da vaccino come i reduci del Vietnam

Leggi su lucascialo

Grazie ad un emendamento di Fratelli d'Italia, al Senato è passata la rimozione del Green pass rafforzato nelle RSA e nelle strutture sanitarie. Cosìsono state congelate le multe per i No Vax. Il passaggio alla Camera dovrebbe essere una pura formalità. In effetti, il passaggio più ostile era proprio al Senato ed in